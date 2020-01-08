Sirte ihaneti

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), sahil kenti Sirte’de tam bir ihanete uğradı. UMH ordusu bünyesinde Suudi Arabistan’a yakın bir silahlı grup saf değiştirince, Hafter güçleri Sirte’yi çatışmadan teslim aldı. Trablus’un 400 kilometre doğusunda bulunan ve ülkenin üçüncü büyük kenti olan Sirte’nin düşmesinde UMH ordusuna bağlı 604. Tugay’ın ihaneti büyük rol oynadı. Suud’a yakın Selefi Medhalî güçlerini barındıran ve şehrin içlerini savunmakla görevli olan tugay birdenbire saf değiştirip şehri Hafter’e teslim etti. 120 bin nüfuslu kentin birkaç mahallesini kontrol altında tutan diğer UMH grupları ise sivil kayıplar yaşanmaması için şehrin dışına çekildi. UMH yetkilileri Suudi Arabistan’a yakın olması nedeniyle geçmişten beri bu gruba karşı duydukları güvensizlikte haklı çıktıklarını dile getirdi.

Libya’nın başkenti Trablus aylardır Hafter yanlısı teröristlerin saldırısı altında. Sİrte’de Suud destekli bir tabur milis, önceki akşam Hafter safına geçerek şehri çatışmasız teslim etti. Bingazi, Tobruk, Derne’den sonra Sirte’yi de ele geçiren Hafter, Libya nüfusunun yarısını tahakkümü altına aldı.

ŞEHRİ GERİ ALACAĞIZ

Alınan bilgiye göre UMH birlikleri kent dışında hazır durumda bekliyor. Sirte’deki son duruma dair Yeni Şafak’a konuşan UMH komutanlarından Tahir el-Gerabli, ihanete uğradıkları için çekildiklerini doğruladı. Ancak komutan, şehrin Hafter’e bırakılmayacağı mesajını şu sözlerle verdi: “Operasyon odası oluşturduk. Sirte’yi geri alacağız. Orası bizim için stratejik bir şehir.” Bu arada Libya’daki Türk özel kuvvet unsurlarınca planlanan operasyonlara başlanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Sirte’deki Hafter yanlısı gruplara yönelik temizlik harekâtı her an başlayabilir. UMH saflarındaki en güçlü ve en büyük silahlı yapı durumundaki Misrata kentinin savaşçı grupları, sosyal medyadan önceki gece saatlerinde geniş bir konvoyla sahil yolundan Sirte kentine doğru hareket ettiklerine ilişkin görüntüler paylaşmıştı. Misratalı birliklerin, Hafter milislerine ait bazı araçları ele geçirdiği ve bazı silahlı kişileri yakaladığı görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Bu arada Hafter yanlısı basında, Trablus çevresindeki cephelerde Hafter milislerine takviye kuvvetler gönderildiğine ilişkin haberler paylaşıldı.