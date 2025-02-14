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Sisi Trump'la görüşmeden önce Arap liderlerden destek alacak: ABD Mısır Ordusunu tehdit ediyor

Sisi Trump'la görüşmeden önce Arap liderlerden destek alacak: ABD Mısır Ordusunu tehdit ediyor

Semih Kara
Semih Kara
12:5214/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sisi, Washington ziyaretini erteledi.
Sisi, Washington ziyaretini erteledi.

Londra merkezli El-Arabi El-Cedid Gazetesi, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Washington ziyaretinin 27 Şubat sonrasına ertelendiğini bildirdi. Sisi'nin bu hamlesinin, 27 Şubat'taki Arap Zirvesi ile Trump'a karşı elini güçlendirmek olduğu ifade edilen haberde, Pentagon'un Mısır Ordusunu askeri yardımı kesmekle tehdit ettiği de belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a gitmesi beklenen Sisi, ABD ziyaretini erteledi. El-Arabi El-Cedid'in haberine göre Sisi, Washington ziyareti öncesinde 27 Şubat'ta Kahire'de yapılması planlanan Arap Zirvesi'ne katılım sağlayacak.

Trump'a karşı elini güçlendirmeyi planlıyor

Kaynaklara göre Sisi'nin Washington ziyaretini erteleme sebebi, Donald Trump'ın Gazze planı. Gazze'deki Filistinlilerin zorla başka bir ülkeye gönderilmesini kabul etmediğini bildiren Sisi'nin, 27 Şubat'taki zirvede Arap liderlerin desteğini aldıktan sonra ABD'ye gitmesi bekleniyor. Sisi, Arap liderlerden gerekli desteği aldıktan sonra ABD'ye giderek Trump'a karşı elini güçlendirmeyi planlıyor.

Pentagon binası.

ABD Mısır'ı tehdit ediyor

Haberde ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Mısır'ın Trump'ın Gazze planına karşı çıkmayı sürdürmesi halinde Kahire yönetimini tehdit ettiği de ifade ediliyor. Mısır Ordusuna da bu konuda baskı kurduğu öne sürülen Pentagon'un, Kahire yönetiminin Gazzelileri tehcir planını uygulamaması halinde ABD'nin Mısır Ordusuna yönelik askeri malzeme, yedek parça ve bakım malzemeleri tedarikini askıya alacağını belirttiği ifade ediliyor.


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