Sisi Trump'la görüşmeden önce Arap liderlerden destek alacak: ABD Mısır Ordusunu tehdit ediyor

Haberde ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Mısır'ın Trump'ın Gazze planına karşı çıkmayı sürdürmesi halinde Kahire yönetimini tehdit ettiği de ifade ediliyor. Mısır Ordusuna da bu konuda baskı kurduğu öne sürülen Pentagon'un, Kahire yönetiminin Gazzelileri tehcir planını uygulamaması halinde ABD'nin Mısır Ordusuna yönelik askeri malzeme, yedek parça ve bakım malzemeleri tedarikini askıya alacağını belirttiği ifade ediliyor.