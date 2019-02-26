Gündem Şişliyi koku bastı Sokaklar çöpten geçilmiyor
İSTANBUL

Şişli'de çöpler toplanmıyor - Şişli'de çöp yığınları

Şişli'yi koku bastı: Sokaklar çöpten geçilmiyor

Temizlik görevlilerinin ve bazı belediye personelinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemine gittiği Şişli'de çöp sorunu ortaya çıktı. Dün akşamdan itibaren ilçe genelinde çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Kötü koku yüzünden ilçe sakinleri adeta isyan ederken Şişli Belediyesi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şişli Belediyesi temizlik işçilerinin iş bırakma eylemi yapmasının ardından sokakların hali.
Şişli Belediyesi temizlik işçilerinin iş bırakma eylemi yapmasının ardından sokakların hali.

Şişli Belediyesi temizlik işçileri, maaşlarının söz verilen tarihte ödenmediği gerekçesiyle çöpleri toplamama eylemine başladı. Dün akşam itibariyle ilçe genelindeki çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklar adeta çöp yığınından geçilmez bir hal aldı. Kötü koku nedeniyle rahatsız olan Şişli sakinleri ise belediyeden herhangi bir açıklama yapılmamasına tepkili.

Nişantaşı caddeleri çöpten geçilmiyor
OYNAT 00:39
Nişantaşı caddeleri çöpten geçilmiyor
İstanbul'un en lüks semtlerinden Şişli Nişantaşı'nda, toplanmayan çöpler vatandaşı da çileden çıkarmış durumda. Her köşe başındaki çöpler sebebiyle kötü kokunun hakim olduğu lüks semt şu sıralar çöp görüntüleriyle gündemden düşmüyor.


Karar dün alınmıştı

Şişli Belediyesi'nin temizlik işçilerinin yanı sıra belediyenin diğer müdürlüklerinde de iş bırakan personel dün Şişli Belediyesi önünde toplanmış ve kararlarını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Şişli'de toplanmayan çöpler adeta yığın oldu.

"Bu karda kışta bu kadar işçiyi mağdur etmeyin"

Belediye binası önünde toplanan personel “Hak, emek, alın teri parçalanarak ödenmez. Maaşlarımızı zamanında istiyoruz” yazılı pankart açıp slogan attı.

İş bırakma eylemi yapan personel adına açıklama yapan DİSK 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit belediye yönetimine seslenerek maaşlarının ödenmesini istedi.

Çöplerin toplanmaması hem kötü bir görüntüye neden oldu hem ilçe genelinde ağır bir kokuya sebebiyet verdi.

Verilen sözler tutulmadı

Verilen sözlerin tutulmaması üzerine eylem yaptıklarını ifade eden Yiğit, “12 gün önce belediyenin önünde sessiz bir oturma eylemi yaptık maaşlarımızı alamadığımız için. Ayın 22’sinde maaşlarını yatacak dediler. Verdikleri tarihte de sözlerini tutmadıkları için dün geceden beri Şişli’de temizlik başta olmak üzere belediyenin diğer müdürlüklerinde de işi bıraktık. Biz maaşlarımızı istiyoruz, lütfen maaşlarımızı yatırın. Bu karda kışta bu kadar işçiyi mağdur etmeyin” dedi.

Şişli'de kriz: Çöpler toplanmayacak
GÜNDEM
Şişli'de kriz: Çöpler toplanmayacak

Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

​Ateş çemberine en net yanıt: 3 denizde aynı anda tatbikat.
İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

​Bakan Soylu, seçmenlere bu sözlerle seslendi.
Yaş sınırları yükseltildi

Yaş sınırları yükseltildi

İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili yeni karar.
Adaylığı reddedildi

Adaylığı reddedildi
Sağ kolutaciz suçlusu

Sağ kolutaciz suçlusu

​Vatikan'ın en önemli din adamlarından biri cinsel tacizden yargılanıyor.
Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

​İşçilerin eylemi sonrası tüm ilçeyi kötü koku sardı.
Dev tatbikatta Türkiye rüzgarı

Dev tatbikatta Türkiye rüzgarı

​Türkiye, Dynamic Manta'da varlığını güçlü şekilde hissettiriyor.
Sınav jokerlerine gözaltı

Sınav jokerlerine gözaltı

​12 ilde başlatılan operasyonda 54 kişi yakalandı.

Kokunun nedeni sabotaj olabilir

Kokunun nedeni sabotaj olabilir

​Tuzla Belediye Başkanı: Soruşturma başlatıldı.
İki pazarda 14 liralık fark

İki pazarda 14 liralık fark

​İstanbul'daki pazarlarda kilo başına ciddi fark var.
Rusyadan TürkAkım 2 hamlesi

Rusyadan TürkAkım 2 hamlesi

​ABD ve AB'nin baskısına karşı B Planı gündemde.
Enkazdan yeni görüntüler

Enkazdan yeni görüntüler

​Sala'yı taşıyan uçakla ilgili önemli gelişme.
DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

​İçişleri Bakanı Soylu operasyonun detayını açıkladı.
Savunmada ihracat seferberliği

Savunmada ihracat seferberliği

​70'ten fazla ülkede 500'den fazla iş birliği yapıldı.
3 kişiyle başladı

3 kişiyle başladı

​12 şubede bin çalışan ile lezzet yolculuğu sürüyor.
Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

​Bilim insanlarından uyarı: Daha şiddetli olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.