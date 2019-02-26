Şişli'yi koku bastı: Sokaklar çöpten geçilmiyor

Şişli Belediyesi temizlik işçileri, maaşlarının söz verilen tarihte ödenmediği gerekçesiyle çöpleri toplamama eylemine başladı. Dün akşam itibariyle ilçe genelindeki çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklar adeta çöp yığınından geçilmez bir hal aldı. Kötü koku nedeniyle rahatsız olan Şişli sakinleri ise belediyeden herhangi bir açıklama yapılmamasına tepkili.

OYNAT 00:39 Nişantaşı caddeleri çöpten geçilmiyor İstanbul'un en lüks semtlerinden Şişli Nişantaşı'nda, toplanmayan çöpler vatandaşı da çileden çıkarmış durumda. Her köşe başındaki çöpler sebebiyle kötü kokunun hakim olduğu lüks semt şu sıralar çöp görüntüleriyle gündemden düşmüyor. BiP'te paylaş

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Karar dün alınmıştı

Şişli Belediyesi'nin temizlik işçilerinin yanı sıra belediyenin diğer müdürlüklerinde de iş bırakan personel dün Şişli Belediyesi önünde toplanmış ve kararlarını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Şişli'de toplanmayan çöpler adeta yığın oldu.

"Bu karda kışta bu kadar işçiyi mağdur etmeyin"

Belediye binası önünde toplanan personel “Hak, emek, alın teri parçalanarak ödenmez. Maaşlarımızı zamanında istiyoruz” yazılı pankart açıp slogan attı.

İş bırakma eylemi yapan personel adına açıklama yapan DİSK 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit belediye yönetimine seslenerek maaşlarının ödenmesini istedi.

Çöplerin toplanmaması hem kötü bir görüntüye neden oldu hem ilçe genelinde ağır bir kokuya sebebiyet verdi.

Verilen sözler tutulmadı

Verilen sözlerin tutulmaması üzerine eylem yaptıklarını ifade eden Yiğit, “12 gün önce belediyenin önünde sessiz bir oturma eylemi yaptık maaşlarımızı alamadığımız için. Ayın 22’sinde maaşlarını yatacak dediler. Verdikleri tarihte de sözlerini tutmadıkları için dün geceden beri Şişli’de temizlik başta olmak üzere belediyenin diğer müdürlüklerinde de işi bıraktık. Biz maaşlarımızı istiyoruz, lütfen maaşlarımızı yatırın. Bu karda kışta bu kadar işçiyi mağdur etmeyin” dedi.