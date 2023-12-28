Sızmaya 40 km derinde kalkan

Türkiye uzun namlulu roketler, obüs ve insansız hava araçları gibi sistemlerle terörle mücadeleyi, sınırından 40 km uzağa taşıdı. Türkiye’nin terörü kaynağında yok etme stratejisi sayesinde yıllar içinde terörün önemli ölçüde zayıfladığını belirten uzmanlar, örgütün hareket alanının daraltıldığını vurguladı.
BÖLGE MEHMETÇİK’İN KONTROLÜNDE
Daha önce Irak’ın kuzeyinde PKK’nın yazın kamplar oluşturup kışın boşalttığı belirtildi. Ancak Pençe Kilit Harekatları ile bölge Mehmetçik’in kontrolü altına girdi. Mehmetçik’in buradaki kalıcı varlığı ile teröristlerin çoğalıp barınmasının önüne geçildi. Bölgede geçmişte önemli görevlerde bulunan emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, savunma sanayiinde atılan adımlar ve yeni stratejik hamlelerle, Türkiye’nin teröre sınırlarının çok uzağında müdahale etme imkanına kavuştuğunu kaydetti. Bu bölgede 1990’lı yıllarda 300-500 kişilik gruplarla tehdit oluşturan PKK’nın artık küçük gruplar halinde saklanmak zorunda olduğunu belirtti. Başbozkurt, MİT’in PKK’lı elebaşlarını etkisiz hale getirmesinin de terörün zayıflamasında önemli rol oynadığını vurguladı.