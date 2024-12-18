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SMO komutanlarından Bahçeli'ye ziyaret: MHP lideri hayır duasında bulundu

SMO komutanlarından Bahçeli'ye ziyaret: MHP lideri hayır duasında bulundu

Semih Bozkuş
21:5418/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyetle görüştü. Partinin genel merkezinde gerçekleşen görüşmede Bahçeli, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat ve Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ile bir araya geldi. Bölge ile ilgili bilgi alışverişinin ardından Bahçeli'nin Suriye'den gelen heyete hayır duasında bulunduğu bildirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Suriye'den gelen heyetle görüştü.

MHP Genel Merkez'inde gerçekleşen görüşmede MHP lideri, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci'yi ağırladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bölge ile ilgili bilgi alışverişinin ardından Bahçeli'nin Suriye'den gelen heyete hayır duasında bulunduğu bildirildi.




#Devlet Bahçeli
#MHP
#Suriye
#Türkmen Dernekler Federasyonu

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