Gündem Soğuk ve yağışlı hava, bu akşam Trakyadan giriş yapacak
İSTANBUL

Soğuk ve yağışlı hava geliyor! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne, Tekirdağ hava durumu

Soğuk ve yağışlı hava, bu akşam Trakya’dan giriş yapacak

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi bugün gece saatlerinden itibaren Trakya’dan başlayarak, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi günü ise Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçmesinin bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Soğuk ve yağışlı hava geliyor! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne, Tekirdağ hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nin, bugün gece saatlerinden itibaren Trakya’dan başlayarak, soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, beklenen yağışların, yarın Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi günü ise Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi.

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Açıklamada, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiği, hava sıcaklıklarının bölge genelinde yarından itibaren 6 ile 10 derece azalarak, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk ve yağışlı havanın neden olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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