SOHAYKO'dan skandal hamle: Asiye'nin ailesine dava açtılar

Dört yaşındaki Asiye Ateş'in Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü oturdukları sitenin bahçesinde oynarken iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğraması sonrasında dehşet veren olaya tepkiler her geçen gün büyüdü.

Saldırı sonrasında devlet sokak hayvanlarıyla ilgili alınması gereken önlemler konusunda harekete geçerken çeşitli kuruluşlardan da olayla ilgili açıklamalar yapıldı. Bu kuruluşlardan biri de SOHAYKO Derneği oldu.

Dernek sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunarak olayın sorumlusunun Asiye'nin ailesi olduğunu ve aile hakkında şikayetçi olacaklarını duyurdu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

'ASİYE'NİN DIŞARIDA NE İŞİ VARDI?'

“Tekrarlıyoruz.. Gaziantep'te 4 yaşındaki asiye kızımızın evinde süt içmesi çizgi filim izlemesi gerekirken yanında annesi babası olmadan basket sahasında bu köpeklerle ne işi vardı?

'KÖPEKLER NEDEN BİRDEN BİRE SALDIRDI?'

Basket sahasına köpeklerle birlikte güle oynaya giren bu köpeklerle sarmaş dolaş fotoğrafları olan asiye kızımıza köpekler neden birden bire saldırdı?

'KÖPEKLERİ KİM TAHRİK ETTİ?'

Kim köpekleri Asiye'nin üzerine kışkırttı? Kim bu köpekleri tahrik etti?

O sırada anne baba neredeydi?

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Neden ulusal basın ve tüm haber kanalları Asiye'nin kendi halinde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını iddia etti?

Asiye'nin hayatını tehlikeye atan sorumsuz anne babadan, köpekleri ağızlıksız dolaştıran o sırada Asiye'yi köpeklerin yanına sokan kişilerden, Derneğimiz ve dernek başkanımızı tehdit eden hakaret eden tüm kendini bilmezlerden şikayetçi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.. Bizi susturamayacaksınız..”

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