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İSTANBUL

​Sokak çağrısı yaptılar

Sokak çağrısı yaptılar

37 kişinin hayatını kaybettiği Kobani olaylarını azmettiren HDP’lilere yönelik soruşturma CHP, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi’ni rahatsız etti. Marjinal sol örgütler sokağa inme çağrısı yaptı. PYD/YPG elebaşı Salih Müslim de, “Son HDP operasyonu ile iç savaş kapısı aralanmıştır” diyerek tehdit etti.

Şahin Şen Yeni Şafak
Siyasileri kalkan yapan marjinal sol örgütler sokak çağrısında bulunurken, PYD/YPG elebaşı Salih Müslim ise iç savaşla tehdit etti.
Siyasileri kalkan yapan marjinal sol örgütler sokak çağrısında bulunurken, PYD/YPG elebaşı Salih Müslim ise iç savaşla tehdit etti.

37 kişinin katledildiği Kobani olaylarına ilişkin soruşturmanın yankıları sürüyor. Kandil ve Öcalan’ın talimatı sonrası Selahattin Demirtaş ve HDP’li milletvekillerinin çağrılarıyla başlayan terör eylemlerine ilişkin soruşturma, CHP, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve marjinal sol örgütler başta olmak üzere birçok kesimi rahatsız etti. Marjinal sol örgütler operasyona karşı Türkiye genelinde sokağa inme çağrısı yaptı, CHP’li vekiller Kemal Kılıçdaroğlu’nu HDP ile yan yana görüntü vermeye zorlarken, bazı teşkilatlar HDP ile birlikte sokağa indi. Terör örgütünün Suriye kolu ise Türkiye’yi iç savaşla tehdit etti.

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Salih Müslim

CHP’DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

HDP’ye yönelik operasyona ilk tepki CHP’den geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla arayıp dayanışma mesajını iletti. HDP’den yapılan açıklamada, “Kemal Kılıçdaroğlu bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında; HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Destek ve dayanışma duygularını paylaştı” ifadelerine yer verildi. CHP’li İlhan Cihaner ise liderleri HDP ile omuz omuza vermeye davet etti. Sosyal medya hesabı Twitter’dan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Türkiye İşçi Partisi genel başkanlarına seslenen Cihaner, “TBMM’ye çağrımızdır. Darbe pratiğine karşı HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır” mesajını paylaştı.

6-7 Ekim Kobani olaylarının gerçek yüzü!
OYNAT 05:39
6-7 Ekim Kobani olaylarının gerçek yüzü!
6-7 Ekim'de HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla başlayan sokak eylemlerinin gerçek yüzü.


PKK ELEBAŞI MÜSLİM TEHDİT ETTİ

HDP’ye yönelik operasyonun ardından marjinal sol örgütler, CHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerini kalkan haline getirip harekete geçti. Sol örgütler taraftarlarını, tutuklamalara karşı Türkiye genelinde sokağa çıkmaya davet etti. Operasyona yurt içindeki terör destekçilerinin yanısıra terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’nin elebaşlarından Salih Müslim’den de tehdit mesajı geldi. Terörist Salih Müslim, “Son HDP operasyonu ile iç savaş kapısı aralanmıştır” diyerek terör yandaşlarına iç ayaklanma ve sokak çağrısında bulundu.

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