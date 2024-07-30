Sokak köpeğinden atanmış da sorumlu olacak

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, başıboş köpek düzenlemesi kapsamında, yerel yöneticilere getirilen sorumlulukların sadece seçilmiş belediye başkanı ve meclis üyeleriyle sınırlı olmadığını atanmışların yetkileri doğrultusunda sorumlu olacağını ifade etti.

4 YIL İÇİNDE YERLEŞTİRİLECEKLER

Kirişci, teklifin görüşmeleri sırasında milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Kirişci, düzenlemeyle yerel yönetimlere başıboş köpekleri 4 yıl içinde barınaklara yerleştirme şartı getirildiğini yine olumsuz davranış sergileyenlerin de Hayvan Sağlığı Kurulları tarafından ötenazi edilebileceğini anımsattı. Kirişci bu yükümlülükleri yerine getirmeyen belediye başkanı ve meclis üyeleri dışında belediye yetkililerinin de 50 bin lira idari para cezasının yanı sıra 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceğini söyledi. Kirişci, kısırlaştırılan hayvan sayısının 2004 yılından bu yana 2 milyon 504 bin 595, aşılanan hayvan sayısının 2 milyon 846 bin 387, sahiplendirilen hayvan sayısının ise 533 bin 4 olduğu bilgisini paylaştı.

KEDİ VE KÖPEK İTHALATI YASAK

Kedi ve köpeklerin izinsiz üretimi veya satışında 2024 yılında 73 bin TL idari para cezası uygulandığını bildiren Kirişci, "İthalatı yapılan ev hayvanları süs kuşu ve akvaryum balıklarıdır. Bunun haricinde, hayvanat bahçelerinde sergilenmek üzere spesifik olarak az sayıda hayvana izin verilmektedir" dedi.

539 BİN KUŞ VE BALIK ALINDI

Kirişci, sınır kapılarından alınan toplam süs kuşu ve akvaryum balıklarının sayılarına aktardı: 2020 yılında 460 bin 625 adet, 2021 yılında 351 bin 391 adet, 2022 yılında 39 bin 544 adet, 2023 yılında 539 bin 874.

AKBAŞ VE KANGAL KORUMADA

Kirişci, 2004 yılında çıkarılan Hayvan Hakları Yasasının üzerinden yirmi yıl geçtiğine işaret ederek, "Bu sürede kanunun eksiklikleri görüldüğünü belirterek, yasanın bu çerçevede revize edildiğini vurguladı. Kirişci, soru üzerine Kangal köpeği ve akbaş gibi yerli ırklarımızın da ilgili mevzuat gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ve denetimine istinaden üretildiğini anımsattı.











