Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi: Polis şüphelilerin peşine düştü

Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi: Polis şüphelilerin peşine düştü

08:2427/08/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Ekipler, olay yerinde inceleme yapılarak boş kovanlar toplayıp muhafaza altına aldılar.
Ekipler, olay yerinde inceleme yapılarak boş kovanlar toplayıp muhafaza altına aldılar.

Adana’nın Kozan ilçesinde motosikletli 2 şahıs bir kafenin önünde tabanca ile peş peşe havaya ateş açtı. Boş kovanları toplayan polis, şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kozan'daki olay, gece ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, motosikletle bir kafenin önüne gelerek 6 el ateş etti. Şahısları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme yapılarak boş kovanlar toplanıp muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

#Adana
#Kozan
#Tufanpaşa Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ düşük oranlı konut kampanyası 2025 başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak son durum nedir, şartlar neler, belli oldu mu?