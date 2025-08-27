Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi: Polis şüphelilerin peşine düştü

Kozan'daki olay, gece ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, motosikletle bir kafenin önüne gelerek 6 el ateş etti. Şahısları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.