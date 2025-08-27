Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sultanbeyli'de silahlı çatışmada bazı ev ve arabalara kurşun isabet etti

Sultanbeyli'de silahlı çatışmada bazı ev ve arabalara kurşun isabet etti

07:4327/08/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli'de yaşanan silahlı çatışmada bazı ev ve arabalara kurşun isabet etti.

Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi üzerindeki kafeteryaya yönelik kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahla saldırı düzenlendi.

Kafeterya içerisinden saldırıya silahla ateş edilerek karşılık verilince, yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Ekiplerin sokak aralarında ve cadde üzerinde yaptıkları kontrollerde yerlerde çok sayıda kovan bulunurken, bazı ev ve arabalarda kurşun izine rastlandı.

Kafeterya sahipleri ile çalışanları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

#İstanbul
#Sultanbeyli
#Said Nursi Caddesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ düşük oranlı konut kampanyası 2025 başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak son durum nedir, şartlar neler, belli oldu mu?