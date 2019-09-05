Sokaklarda mobil devrim

Şubatta kullanıma sunulan uygulamaya halk yoğun ilgi gösterdi. Sadece 6 ayda sisteme yaklaşık 167 bin ihbar yağdı. Bu ihbarların yüzde 99’undan fazlası başarılı şekilde onarılarak yaklaşık 166 bin sokak lambası vatandaşların kullanımına sunuldu.
11 SAATTE AYDINLANDI
- Hayata geçtiği günden bu yana önce muhtarların sonra tüm vatandaşların kullanımına sunulan uygulama ile arızaların 24 saat içerisinde giderilmesi hedeflenmişti. İlk 6 aylık dönemde lambalar ortalama 11 saatte yani hedeflenen süreden çok daha kısa bir zaman içerisinde onarıldı.