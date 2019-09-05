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ANKARA

Sokaklarda mobil devrim

Telefonlara ücretsiz olarak indirilen ve ‘kamuoyunda ‘çek-gönder-aydınlat’ adıyla bilinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın aydınlatma mobil takip uygulamasında sistem ile yanmayan sokak lambalarının fotoğrafları çekilerek ilgili elektrik dağıtım şirketine gönderiliyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Sokak lambaları (Arşiv)
Sokak lambaları (Arşiv)

Şubatta kullanıma sunulan uygulamaya halk yoğun ilgi gösterdi. Sadece 6 ayda sisteme yaklaşık 167 bin ihbar yağdı. Bu ihbarların yüzde 99’undan fazlası başarılı şekilde onarılarak yaklaşık 166 bin sokak lambası vatandaşların kullanımına sunuldu.

11 SAATTE AYDINLANDI

  • Hayata geçtiği günden bu yana önce muhtarların sonra tüm vatandaşların kullanımına sunulan uygulama ile arızaların 24 saat içerisinde giderilmesi hedeflenmişti. İlk 6 aylık dönemde lambalar ortalama 11 saatte yani hedeflenen süreden çok daha kısa bir zaman içerisinde onarıldı.

Arızalı sokak lambaları 24 saat içinde değiştirilecek
EKONOMİ
Arızalı sokak lambaları 24 saat içinde değiştirilecek
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