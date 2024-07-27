Somali tezkeresi TBMM'de kabul edildi: Türk askeri iki yıl boyunca görev yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Somali'nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, her türlü kaçakçılık ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından ortak belirlenecek bölgelerinde ve münhasıran tespit edilecek kurallarla bu ülkede 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

CHP ve DEM 'hayır' oyu verdi

Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti Grubu tezkereye hayır oyu kullandı.

"Mücavir bölgelerdeki terörizm, deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı..."

Somali hükümetinin yardım talebinde bulunduğunun belirtildiği tezkere şöyle:

"Somali ile gerçekleştirilecek bu işbirliği sayesinde, Somali'nin ekonomik kaynaklarının güvence altına alınması ve dış ticaretimiz ile deniz taşımacılığımız açısından kilit önemdeki bölgede istikrara ve güvenliğe katkıda bulunulması ve Somali ile dostluğumuzun tahkim edilmesi, ayrıca uluslararası barış ve istikrarı tehlikeye düşüren ve milli menfaatlerimizi de olumsuz yönde etkileyebilen Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki terörizm, deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı yürütülen çabalara ülkemizin desteğinin pekiştirilmesi sağlanacaktır.