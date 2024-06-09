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Somali'deki terör saldırısını kınayan Türkiye'den dayanışma mesajı

Türkiye, Somali'nin El-Dheer kentinde düzenlenen terör saldırısını kınayarak, dayanışma mesajı verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Semih Bozkuş
00:24 - 9/06/2024 воскресенье
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınayarak dayanışma mesajı verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin El-Dheer kentinde düzenlenen terör saldırısını kınayarak, taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'deki terör saldırısı sonucunda can kayıpları ve yaralılar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiğini kaydedildi.

Menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarıyla Somali halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.



#Dışişleri Bakanlığı
#El-Dheer
#Somali
#terör saldırısı
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