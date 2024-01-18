İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve EL KAİDE terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;

📌 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile