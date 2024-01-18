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11 ilde DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik 'Kahramanlar' operasyonu: Üç gün sürdü 36 kişi yakalandı

11 İlde DEAŞ ve El Kaide terör Örgütlerine yönelik üç gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:12 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:32 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
“KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.
“KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve EL KAİDE terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;



📌Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli şahıs,

📌Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs,

📌Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli şahıs,

📌İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şüpheli şahıs,

📌Konya’da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli şahıs,

📌Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şüpheli şahıs,



📌Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs,

📌Rize’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs,

📌Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli şahıs,

📌Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs ve

📌Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.



Operasyonlarda yapılan aramalarda
;

📌 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile

📌 Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.




#Terör operasyonu
#DEAŞ
#El KAide
#Kahramanlar operasyonu
1 gün önce
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