İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve EL KAİDE terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;
📌Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli şahıs,
📌Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs,
📌Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli şahıs,
📌İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şüpheli şahıs,
📌Konya’da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli şahıs,
📌Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şüpheli şahıs,
📌Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs,
📌Rize’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs,
📌Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli şahıs,
📌Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs ve
📌Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile
📌 Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.