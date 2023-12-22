Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; 32 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-34“ Operasyonları kapsamında,
📌Adana’da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 12 şahıs yakalandı.
📌Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Afyon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌 Ağrı'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 1 şahıs yakalandı.
📌Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 39 şahıs yakalandı.
📌Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Balıkesir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
📌Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.
📌Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı.
📌Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 şahıs yakalandı.
📌Hatay’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 16 şahıs yakalandı.
📌İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 86 şahıs yakalandı.
📌İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 20 şahıs yakalandı.
📌Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
📌Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.
📌Kilis’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.
📌Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şahıs yakalandı.
📌Mardin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Nİğde’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şahıs yakalandı.
📌Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.
📌Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.
📌Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.
📌Tekirdağ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 19 şahıs yakalandı.
📌Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs olmak üzere toplam 304 şahıs yakalandı.