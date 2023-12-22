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32 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-34' operasyonu: 304 şahıs yakalandı

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. 32 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak harekete geçildi. Düzenlenen “KAHRAMANLAR-34” Operasyonlarında 304 şahıs yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:10 - 22/12/2023 Friday
Güncelleme: 08:19 - 22/12/2023 Friday
Yeni Şafak
32 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Kahramanlar-34 operasyonu düzenlendi.
32 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Kahramanlar-34 operasyonu düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; 32 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-34“ Operasyonları kapsamında,


📌Adana’da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 12 şahıs yakalandı.

📌Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

📌Afyon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

📌 Ağrı'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 1 şahıs yakalandı.

📌Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 39 şahıs yakalandı.

📌Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

📌Balıkesir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

📌Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

📌Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.

📌Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı.

📌Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

📌Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

📌Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

📌Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 şahıs yakalandı.

📌Hatay’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 16 şahıs yakalandı.

📌İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 86 şahıs yakalandı.

📌İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 20 şahıs yakalandı.

📌Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

📌Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

📌Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

📌Kilis’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

📌Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

📌Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şahıs yakalandı.

📌Mardin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

📌Nİğde’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

📌Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şahıs yakalandı.

📌Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.

📌Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

📌Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.

📌Tekirdağ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 19 şahıs yakalandı.

📌Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

📌Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs olmak üzere toplam 304 şahıs yakalandı.

#Kahramanlar operasyonu
#DEAŞ
#Terör örgütü
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