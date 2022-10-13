Gündem 51 büyüklüğündeki depremin ardından Osmaniyede bir korkutan deprem daha
OSMANİYE

5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Osmaniye’de bir korkutan deprem daha

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir korkutan deprem daha meydana geldi. Kadirli ilçesi gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Osmaniye’de bir korkutan deprem daha
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde Ahmet ve Fadime Mert çiftinin evi hasar gördü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02.04’te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sarsıntı, Kadirli’nin yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.09'da Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 28,57 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Kaş'a 154 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
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