Adıyaman'da paniğe yol açan patlama sesi

Patlama sesi paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi yakınlarında patlama sesi duyan vatandaşlar bir anlık paniğe kapılarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Meydana gelen patlama sesi sonrası olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerini alarma geçiren olayda her hangi bir patlayıcı maddeyle karşılaşılmadı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri patlama sesinin geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerini alarma geçiren olayda her hangi bir patlayıcı maddeyle karşılaşılmadı.

Boş arazilerde ve bina aralarında aramalar yapan polis ekipleri her hangi bir iz ile karşılaşmadı. Polis ekiplerinin bölgede araştırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.