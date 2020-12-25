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ADİYAMAN

Son dakika Adıyaman haberleri: ​Paniğe yol açan patlama sesi​

Adıyaman'da paniğe yol açan patlama sesi

Adıyaman Altınşehir Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde duyulan patlama sesi bölgede bomba patlaması sanılarak paniğe yol açarken, olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemede her hangi bir patlayıcı maddeye rastlamadı.

Haber Merkezi İHA
Patlama sesi paniğe neden oldu.
Patlama sesi paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi yakınlarında patlama sesi duyan vatandaşlar bir anlık paniğe kapılarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Meydana gelen patlama sesi sonrası olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerini alarma geçiren olayda her hangi bir patlayıcı maddeyle karşılaşılmadı.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri patlama sesinin geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerini alarma geçiren olayda her hangi bir patlayıcı maddeyle karşılaşılmadı.

Boş arazilerde ve bina aralarında aramalar yapan polis ekipleri her hangi bir iz ile karşılaşmadı. Polis ekiplerinin bölgede araştırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İki il arasında VIP araçla uyuşturucu partisi
FOTOĞRAF 16
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İki il arasında VIP araçla uyuşturucu partisi
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