Gündem Bingölde Eren KIŞ-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı
BİNGÖL

Bingöl'de 'Eren KIŞ-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Bingöl Sağgöze'de 960 personelin katılımı ile 'Eren KIŞ-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika Bingölde Eren KIŞ-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 960 personelle 'Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, halen kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla, Bingöl'de 'Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

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Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre daha önceden fiziki ve teknik takip yapılan 37 kişinin adreslerine Polis Özel Harekat Ekipleri ile birlikte giriş yapıldı.
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37 adrese yapılan operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi.
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Ayrıca hassas narkotik köpeği de girilen adreslerde arama gerçekleştirdi.
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Bahçelievler’de giriş yapılan adreste de 1 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.<br>Operasyonun gerçekleştiği diğer adreslerde de birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

​Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı.

​İçişleri Bakanlığı 960 personelin katıldığını açıkladı.

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