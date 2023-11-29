Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle beş ilçede okullar tatil edildi

"İstanbul'da okullar yarın tatil mi son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündemini meşgul etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına için uyarılarda bulundu. Peki, 29 Kasım 2023 Çarşamba okul var mı yok mu, tatil mi oldu?