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Son dakika deprem haberi: Niğde'de deprem oldu

Niğde'de korkutan deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Niğde'nin Bor ilçesinde 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Niğde'de olan depremin derinliği 6.97 km olarak açıklandı. Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, ilçede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. sarsıntı ile ibirlikte özellikle merkez üssü Bor ilçesinde vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelerde göre depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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AFAD verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'nin komşusu Aksaray ile Konya'nın Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi. Aksaray'da sarsıntı ile birlikte bazı vatandaşlar panikle evlerini terk edip dışarı çıktı. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı ilk araştırmada herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı belirlendi.


Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz'dan açıklama

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, ilçede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını söyledi.

Yavuz, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

"Bize herhangi bir şey ulaşmadı." diyen Yavuz, ne hasar ne yaralı bilgisi gelmediğini ifade etti.

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