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ANTALYA

Son dakika deprem haberleri: Antalya'da deprem oldu

Antalya'da korkutan deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sosyal medyadan depremle ilgili verileri paylaşan AFAD, depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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AFAD’ın verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 23.14'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.00 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Antalya kent merkezinde de hissedilirken kısa süreli de olsa paniğe neden oldu.

Uzmanlar uyarıyor: Depremde en fazla etkilenecek yer!
GÜNDEM
Uzmanlar uyarıyor: Depremde en fazla etkilenecek yer!

  • Antalya'da 70 milyon yıldır var olan falezlerde yapılaşma ve sondajdan dolayı çatlaklar ve kırıklar meydana geldi. Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, falezlerde yapılaşmanın 'sıfır' noktasına kadar geldiğini, oluşan çatlak ile kırıklardan dolayı depremin etkisinin artacağını aktardı.

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