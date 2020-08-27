Antalya'da korkutan deprem

AFAD’ın verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 23.14'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.00 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Antalya kent merkezinde de hissedilirken kısa süreli de olsa paniğe neden oldu.
- Antalya'da 70 milyon yıldır var olan falezlerde yapılaşma ve sondajdan dolayı çatlaklar ve kırıklar meydana geldi. Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, falezlerde yapılaşmanın 'sıfır' noktasına kadar geldiğini, oluşan çatlak ile kırıklardan dolayı depremin etkisinin artacağını aktardı.