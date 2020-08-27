Antalya'da korkutan deprem

AFAD’ın verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 23.14'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.00 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Antalya kent merkezinde de hissedilirken kısa süreli de olsa paniğe neden oldu.

GÜNDEM Uzmanlar uyarıyor: Depremde en fazla etkilenecek yer!