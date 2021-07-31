Bakan Pakdemirli açıkladı: Fethiye'deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor' ifadelerini kullandı. FOTOĞRAF 15 Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi. Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü. Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Üç gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı. İki ilden güzel haber geldi: Orman yangınları kontrol altına alındı Adana'nın Kozan ilçesinde üç gün önce çıkan orman yangını ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2051775'); PID2.render('pid#comment-count-2051775'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 10 Bakü Haydar Aliyev Havaalanı'ndan uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen 100 kişilik grubu Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve yetkililer karşıladı. Havalimanında pasaport işlemleri tamamlanan Azerbaycanlı ekipler kendilerine tahsis edilen otobüslerle Muğla'nın Kötekli Mahallesi'ndeki kalacakları yere uğurlandı. Ekip sorumlusu Xudiyev Rza, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in onayıyla yüz kişilik ekibin yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye’ye geldiğini söyledi. Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu dile getiren Xudiyev Rza, Önce genel bir çalışma ve koordinasyonla neler yapabileceğimizi planlayacağız. Biz canımızla, kanımızla her zaman Türkiye’nin zor gününde yanındayız. Ve ne zaman bize ihtiyaç olursa her zaman kardeş Türkiye’nin yanında olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz dedi. Xudiyev Rza, son günlerde yaşanan orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldiler Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2051774'); PID2.render('pid#comment-count-2051774'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder