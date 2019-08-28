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FETÖ'nün Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, dün Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. gözaltına alındı.

  • Adreste yapılan aramalarda, 6 bin 800 lira, 2 bin 800 dolar, 15 bin 980 avro ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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