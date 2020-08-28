İstanbul Maltepe'deki orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul Valiliği, Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 16.30 sularında Maltepe ilçemiz Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangına; İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen (3) adet yangın söndürme helikopteri ve (1) adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.

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