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İSTANBUL

İstanbul’da helikopter ve jammer destekli siber operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul genelinde şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Havadan helikopter destekli ve jammer (Sinyal Kesici) ile gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Son dakika İstanbul’da helikopter ve jammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Gerçekleştirilen operasyonda siber suç işlediği düşünülen kişilerin adreslerine girildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan 22 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda siber suç işlediği düşünülen kişilerin adreslerine girildi.

İHA



İlçede adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda adreslerine baskın düzenlenen baskın polis helikopteri havadan destek verdi.

Kadıköy’deki bir adrese yapılan operasyonda emniyet teşkilatına ait JAMMER (Sinyal Kesici)’de kullanıldı.

İHA
Özel Harekât Polislerinin de destek verdiği operasyonda adresinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Gözaltına alınan şüpheli hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınarak polis merkezine götürüldü. Operasyon ile ilgili diğer bilgilerini ilerleyen saatlerde paylaşılacağı öğrenildi.

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