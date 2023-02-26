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Artçı sarsıntılar devam ediyor: İki ilde sabah saatlerinde korkutan deprem

11 ili etkileyen ve büyük yıkımlara yol açan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Hatay'ın Samandağı ilçelerinde peş peşe 4,5 ve 4 büyüklüğünde iki korkutan deprem meydana geldi.

08:02 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiğini duyurdu.


Saat 07.37'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.


Antakya Körfezinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.26'da merkez üssü Akdeniz Antakya Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.


Samandağ'a 3,25 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.



#Kahramanmaraş
#Kahramanmaraş deprem
#Deprem
#Ekinözü
#Hatay
#Samandağı
16 dakika önce
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Artçı sarsıntılar devam ediyor: İki ilde sabah saatlerinde korkutan deprem
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