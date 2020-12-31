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KAYSERİ

Son dakika Kayseri haberleri: Polisi vuran şahıs nefes kesen operasyon ile yakalandı

PÖH'ten nefes kesen operasyon: Polisi vuran şahıs kanalın içinde yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bölgede asayiş kontrolü yapan polis ekibini silahla vurarak hafif şekilde yaralayan şahıs Polis Özel Harekatı’nın da katıldığı nefes kesen operasyonla saklandığı sulama kanalın içinde kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Termal kameralar ile bölgede arama yapan ekipler, kanal içerisinde saklanmaya çalışan şüpheli bir şahsı, kıskıvrak yakaladı.
Termal kameralar ile bölgede arama yapan ekipler, kanal içerisinde saklanmaya çalışan şüpheli bir şahsı, kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Germir Mahallesi 427. Sokak üzerinde asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan şüpheliler, polis ekiplerinin arama yaptığı sırada silah ile ateş açtı.

Araçta bulunan şüpheliler, polis ekiplerinin arama yaptığı sırada silah ile ateş açtı.

POLİSİ YARALADILAR

Açılan ateş sonucu bir polis hafif şekilde yaralanırken, şüpheli iki kişi de kaçtı. Yaralı polis ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Zırhlı araçlar ve termal kameralar ile bölgede arama yapan ekipler, kanal içerisinde saklanmaya çalışan şüpheli bir şahsı, kıskıvrak yakaladı.

SULAMA KANALINDA YAKALANDI

Zırhlı araçlar ve termal kameralar ile bölgede arama yapan ekipler, kanal içerisinde saklanmaya çalışan şüpheli bir şahsı, kıskıvrak yakaladı. İsminin Ömer Ö. olduğu öğrenilen şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kaçan Murat K.’yı yakalamak içinde çalışma başlatıldı.

Zırhlı araçlar ve termal kameralar ile bölgede arama yapan ekipler, kanal içerisinde saklanmaya çalışan şüpheli bir şahsı, kıskıvrak yakaladı.
Şahsın yakalandığı anda yaşanan hareketli dakikalarda saniye saniye kameralara yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisi vuran şahsı yakalamak için PÖH'ten nefes kesen operasyon
FOTOĞRAF 17
Title
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Germir Mahallesi 427. Sokak üzerinde asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Title
Araçta bulunan şüpheliler, polis ekiplerinin arama yaptığı sırada silah ile ateş açtı.
Title
Açılan ateş sonucu bir polis hafif şekilde yaralanırken, şüpheli iki kişi de kaçtı.
Title
Yaralı polis ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Title
Zırhlı araçlar ve termal kameralar ile bölgede arama yapan ekipler, kanal içerisinde saklanmaya çalışan şüpheli bir şahsı, kıskıvrak yakaladı.
Title
İsminin Ömer Ö. olduğu öğrenilen şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kaçan Murat K.’yı yakalamak içinde çalışma başlatıldı.
Title
Şahsın yakalandığı anda yaşanan hareketli dakikalarda saniye saniye kameralara yansıdı.
Title
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Polisi vuran şahsı yakalamak için PÖH'ten nefes kesen operasyon
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bölgede asayiş kontrolü yapan polis ekibini silahla vurarak hafif şekilde yaralayan şahıs Polis Özel Harekatı'nın da katıldığı nefes kesen operasyonla saklandığı sulama kanalın içinde kıskıvrak yakalandı.

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