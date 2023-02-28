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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da dün meydana gelen ve yıkımlara yol açan 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu sabah korkutan bir deprem daha meydana geldi. Yeşilyurt ilçesinde saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

06:56 . 28/02/2023 Tuesday
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Malatya'da saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.





#afad
#DEPREM
#Malatya
1 hour ago
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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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