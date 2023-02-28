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Malatya'da saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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1 hour ago
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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