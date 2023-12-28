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Malatya'da bir deprem daha meydana geldi

Son dakika... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:43 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:49 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Depremin derinliği 17.3 kilometre olduğu belirtildi.

#Malatya
#Deprem
#Son dakika
23 dakika önce
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