Malatya'da korkutan deprem: Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi çevre illerden de hissedildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD; saat 10:55'de Merkezüstü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan depremin yerin 9 ,69 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz.