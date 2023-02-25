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Niğde'de deprem meydana geldi

Niğde'nin Bor ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD saat 13.27'de olan depremin büyüklüğünü 5,3 olarak açıkladı. AFAD Başkanı Sezer, depreme ilişkin, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

13:39 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem

Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13,27'de deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 5,3 olarak açıkladı.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD Başkanı Sezer: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"
ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, "Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.


Niğde Valiliğinden açıklama

Niğde Valiliğinden, yapılan açıklamada, saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada,
"Meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz alan tarama faaliyetlerini devam ettirmekte olup ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"
ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kent merkezinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşların sokağa çıkıp boş alanlarda beklediği görüldü.

Bor Belediye Başkanı: Herhangi bir hasar ve sıkıntı yok

Bor Belediye Başkanı Serkan Boran, CNN TÜRK canlı yayınında, "Çok şükür herhangi bir sıkıntı görünmüyor, köy merkezinde de arkadaşlarımız var. Şu anda arkadaşlar baktılar, orada en yüksek cami minareleri, herhangi olumsuz bir haber gelmedi. 20-25 saniyelik bir depremdi, can kaybı veya mal hasarıyla ilgili bir bilgi gelmedi. Dün akşam da Obruk merkezli küçük bir deprem meydana gelmişti" şeklinde konuştu.



#Niğde
#Deprem
#Bor
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