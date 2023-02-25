Deprem
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD Başkanı Sezer: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, "Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.
Niğde Valiliğinden açıklama
Niğde Valiliğinden, yapılan açıklamada, saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan, kent merkezinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşların sokağa çıkıp boş alanlarda beklediği görüldü.
Bor Belediye Başkanı: Herhangi bir hasar ve sıkıntı yok
Bor Belediye Başkanı Serkan Boran, CNN TÜRK canlı yayınında, "Çok şükür herhangi bir sıkıntı görünmüyor, köy merkezinde de arkadaşlarımız var. Şu anda arkadaşlar baktılar, orada en yüksek cami minareleri, herhangi olumsuz bir haber gelmedi. 20-25 saniyelik bir depremdi, can kaybı veya mal hasarıyla ilgili bir bilgi gelmedi. Dün akşam da Obruk merkezli küçük bir deprem meydana gelmişti" şeklinde konuştu.