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NİĞDE

Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç ölü 41 yaralı var

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika Niğdede öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç ölü 41 yaralı var
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi

Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

DHA

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç kişi öldü 41 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 12
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Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Title
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Title
Kazada, üç kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
Title
Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç kişi öldü 41 kişi yaralandı
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.

ADANA GENÇLİK PROGRAMINDAN DÖNÜYORLARDI

Kaza sonrası sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kaza yapan otobüsün Adana Gençlik programına katılım için gelen gençleri taşıdığını belirterek, ''AK Parti ailesi olarak çok üzgünüz. Başımız sağolsun.'' dedi.

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