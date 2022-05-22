Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç ölü 41 yaralı var

Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

DHA

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

FOTOĞRAF 12 Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı. Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı. Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı. Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı. Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı. Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı. Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı. Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı. Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç kişi öldü 41 kişi yaralandı Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ADANA GENÇLİK PROGRAMINDAN DÖNÜYORLARDI

Kaza sonrası sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kaza yapan otobüsün Adana Gençlik programına katılım için gelen gençleri taşıdığını belirterek, ''AK Parti ailesi olarak çok üzgünüz. Başımız sağolsun.'' dedi.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçek olan kız çocuğunun gözyaşları