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AFAD, Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
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Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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