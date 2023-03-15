|
Reklam
Reklam
Gündem

Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Osmaniye'de saat 06.29'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

07:34 . 15/03/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AFAD, Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiğini duyurdu.


Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

#Osmaniye'
#Deprem
#AFAD
قبل٪ s
default-profile-img
Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığından "seçim" genelgesi: Gereken tüm önlemler alınacak
16 yaşındaki sürücü faciaya yol açtı: Bir ölü iki yaralı
İzmir'de hareketli anlar: Tüfekle rastgele ateş açan şahıs polisi alarma geçirdi
Iğdır'da akılalmaz olay: Eve giren yarasa iki çocuğu ısırdı
Suudi Arabistan'dan tavan fiyat uyarısı: Petrol satmayacağız
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.