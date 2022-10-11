Gündem Osmaniyede 5,1 büyüklüğünde deprem
OSMANİYE

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.48'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika! Osmaniyede deprem
Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 18.48'de bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

  • AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 5,1 derinliğinin ise 7 km olduğu ifade edildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

Çevre illerden de hissedilen depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmadı.

AFAD, gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

VALİ YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor." dedi.

BAKAN KOCA: 8 KİŞİ PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, 8 kişinin olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığını bildirdi.

Bakan Koca, "Osmaniye Düziçi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla 8 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Prof. Görür'den '25 Ekim'deki güneş tutulması depreme neden olur mu?' sorusuna korkutan yanıt
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Yer bilimci, Jeolog Prof. Naci Görür, 25 Ekim'de Türkiye'den de görülecek olan güneş tutulmasının deprem üzerindeki etkisini yorumladı.
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\"Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar\" diye sözlerine başlayan Prof. Görür, \"Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir\" dedi.
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Prof. Görür, \"Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir\" ifadelerini kullandı.
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Görür'ün yaptığı paylaşımlar şöyle:
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Prof. Görür'den '25 Ekim'deki güneş tutulması depreme neden olur mu?' sorusuna korkutan yanıt
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 25 Ekim'de Türkiye'den de görülebilecek güneş tutulmasının depreme neden olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. 17 Ağustos Gölcük depremi öncesinde de güneş tutulması yaşandığını hatırlatanlara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Prof. Dr. Görür, "Kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" ifadelerini kullandı.

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