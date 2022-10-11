Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 18.48'de bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
- AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 5,1 derinliğinin ise 7 km olduğu ifade edildi.
OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI
Çevre illerden de hissedilen depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmadı.
AFAD, gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.
Geçmiş olsun Osmaniye.
Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/07yW9T8CRe
Geçmiş olsun Osmaniye.
VALİ YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor." dedi.
BAKAN KOCA: 8 KİŞİ PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, 8 kişinin olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığını bildirdi.
Bakan Koca, "Osmaniye Düziçi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla 8 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.