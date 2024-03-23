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Sekiz ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 'BOZDOĞAN' darbesi: 24 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Sekiz ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-15” operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:06 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 08:33 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
DEAŞ'a yönelik BOZDOĞAN operasyonlarından görüntüler
DEAŞ'a yönelik BOZDOĞAN operasyonlarından görüntüler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.



Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun’da düzenlenen operasyonlar sonucu;



📌İstanbul merkezli İstanbul ve Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Aksaray’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Bolu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Kilis’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.


#BOZDOĞAN-15
#Terör operasyonu
#DEAŞ Terör Örgütü
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