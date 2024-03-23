İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun’da düzenlenen operasyonlar sonucu;
📌İstanbul merkezli İstanbul ve Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Aksaray’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Bolu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kilis’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.