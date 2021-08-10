Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 33 yaralı var

Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
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Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.
Bir otobüs kazası da Uşak'tan: 33 yolcu yaralandı
Ağrı'dan İzmir'e seyahat eden otobüs, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında yoldan çıkarak yan yattı. Kazada il belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 33 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 04.45 sıralarında İstanbul- İzmir kara yolu Soma ilçesi yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, İzmir'den İstanbul'a seyir halinde olan İstanbul Kalesi firmasına ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ tarafta bekleyen 16 JNC 40 plakalı TIR'a çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Manisa'da katliam gibi kaza: Altı kişi öldü otuz yedi kişi yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu altı kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Katliam gibi kazaya ilişkin ilk görüntüler de geldi.
GÜNDEM
15 kişinin öldüğü kazada mesaj detayı: Şoförün uyuduğu iddia edilmişti
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Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.
Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.
Vali Şıldak, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde gazetecilere, otobüsün yoldan çıkarak devrilmesin sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Hastanelerdeki 17 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, diğerlerin tedavisinin sürdüğünü aktaran Vali Şıldak, sabah saatlerinden itibaren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi.
Şıldak, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da kente gelmeye başladığı belirterek cenaze nakil işlemlerinin sürdüğünü, yaralıların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti. Vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Şıldak, Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. ifadesini kullandı.
Balıkesir’de katliam gibi kaza: Ölü sayısı 15'e çıktı
Balıkesir'de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bölgedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı.