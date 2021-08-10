Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 33 yaralı var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, İzmir'den İstanbul'a seyir halinde olan İstanbul Kalesi firmasına ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ tarafta bekleyen 16 JNC 40 plakalı TIR'a çarptı.

Manisa'da katliam gibi kaza: Altı kişi öldü otuz yedi kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu altı kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Katliam gibi kazaya ilişkin ilk görüntüler de geldi.