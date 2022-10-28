Gündem AFAD son dakika olarak açıkladı Malatyada deprem
MALATYA

AFAD son dakika olarak açıkladı: Malatya'da deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya Pütürge'de saat 22:16'da 4,1'lik deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Depremler: Malatya Pütürgede Deprem Mi Oldu?
Son dakika

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya Pütürge'de saat 22:16'da 4,1'lik deprem meydana geldi.

Büyüklük:4.1 (Mw) Yer:Pütürge (Malatya) Tarih:2022-10-28 Saat:22:16:10 TSİ Enlem:38.269 N Boylam:38.809 E Derinlik:5.14 km

Ayrıntılar geliyor...

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