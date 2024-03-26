Son haftada hedef gençler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gününü İstanbul’un ilçeleri için mini mitinglere ayırdı. AK Parti ise son günleri kararsız ve ilk kez oy kullanacak olanlar başta olmak üzere gençlere yönelik ikna edici mesajlara ayıracak. Öte yandan dün Tokat ve Çorum’da miting yapan Erdoğan bu hafta boyunca, Aksaray, Yozgat, Diyarbakır, Batman, Kocaeli ve Bursa’da vatandaşlarla buluşacak. Seçim öncesi son gün ise geçmiş seçimlerde olduğu gibi İstanbul’un ilçelerinde mini mitingler düzenlemesi bekleniyor.