|
Gündem

Son haftada hedef gençler

31 Mart’a bir hafta kala Ankara ve İstanbul mitingleriyle gövde gösterisi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık öncesi kalan günlere odaklandı.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 01:42 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gününü İstanbul’un ilçeleri için mini mitinglere ayırdı. AK Parti ise son günleri kararsız ve ilk kez oy kullanacak olanlar başta olmak üzere gençlere yönelik ikna edici mesajlara ayıracak. Öte yandan dün Tokat ve Çorum’da miting yapan Erdoğan bu hafta boyunca, Aksaray, Yozgat, Diyarbakır, Batman, Kocaeli ve Bursa’da vatandaşlarla buluşacak. Seçim öncesi son gün ise geçmiş seçimlerde olduğu gibi İstanbul’un ilçelerinde mini mitingler düzenlemesi bekleniyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Siyaset
#Miting
#Yerel Seçim
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
5225 - 5300 - 5525 - 5600 günle erken emeklilik şartları sıralandı: EYT, SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı prim gün yaş tablosu...