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Son kullanma tarihi israf sebebi olmasın

Ülkemizde 18.1 milyon ton gıda maddesi çöpe giderken, bunların yüzde 52’sini gıda maddeleri oluşturuyor. Marketten alınan ürünlerin daha çok son kullanma tarihi nedeniyle israf edildiği belirtiliyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Son kullanma tarihi israf sebebi olmasın
Son kullanma tarihi israf sebebi olmasın!

Ülkemizde 18.1 milyon ton gıda maddesi çöpe giderken, bunların yüzde 52’sini gıda maddeleri oluşturuyor. Marketten alınan ürünlerin daha çok son kullanma tarihi nedeniyle israf edildiği belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı AB Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan, ürünlerin üzerinde 2 tip etiketin yer aldığına işaret ederek, ürünlerin Son Tüketim Tarihi (STT) ile Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki ayrıma dikkat çekti.

STT GEÇTİYSE TÜKETMEYİN

STT veya TETT etiketlerinden yalnızca birinin ürünlerin üzerinde yer aldığını ifade eden Özkan, “Son tüketim tarihi (STT) kolay bozulabilen, buzdolabında sakladığımız yoğurt, yumurta, süt, peynir gibi ürünlerin üzerinde yer alıyor. Bu tarih geçtikten sonra ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor” dedi.

TETT’DEN SONRA 3 AŞAMA VAR

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi’nin (TETT) ise başka bir etiket tipi olduğunu kaydeden Özkan, “Bu etikette yazan tarih un, şeker, bakliyat veya makarna gibi gıdaların özelliğini en iyi şekilde muhafaza edebildiği tarihe işaret ediyor. Bu tarih geçtikten sonra ürünün görüntüsü, kokusu ve tadını dikkate alabileceğimiz 3 aşama devreye giriyor. TETT’si geçen ürünlerde bu 3 kriterde sorun yoksa tüketim sağlanabiliyor” diye konuştu.

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