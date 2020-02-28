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İSTANBUL

Son mesajı: Elveda

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümünden bir saat önce İngiltere’deki annesine ‘Elveda’ yazan bir kısa mesaj gönderdiği tespit edildi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
James Gustaf Edward Le Mesurier
James Gustaf Edward Le Mesurier

Karaköy’de, home ofis olarak kullandığı evinin önünde 11 Kasım günü ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Mesurier’in ölümünden bir saat önce İngiltere’deki annesine ‘Elveda’ mesajı gönderdiği öğrenildi.

MESAJ DELİL OLARAK DOSYAYA KOYULDU

  • Ölüm şekli araştırılmaya başlanan Mesurier’in, olaydan 6 saat önce evinin yakınındaki tekel bayiden alışveriş yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili titiz soruşturma devam ederken Mesurier’in o gece ölmeden önce annesine attığı bir mesaja ulaşıldı. Mesurier’in, cesedinin bulunmasından yaklaşık bir saat önce İngiltere’deki annesine ‘Elveda’ mesajı attığı saptandı. Bu mesaj soruşturma dosyasına delil olarak eklendi. Le Mesurier’in eski İngiliz diplomat eşi Heduing Christina ifadesinde, Mesurier’in birkaç gün önce kendisine intihar fikrinden bahsettiği de ileri sürmüştü. Ölümünden hemen önceki akşam Mesurier’in bir süredir görüşmediği en yakın arkadaşının geldiğini anlatan Christina, eşinin çok tedirgin olduğunu, o gece ikisini de uyku tutmadığını anlatmıştı. Bunun üzerine eşinin kendisine uyku hapı verdiğini, sabah polisler tarafından zilinin çalınmasıyla uyandığını ileri sürmüştü.

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