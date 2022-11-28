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Sonuna kadar gideceğiz: Kar kış demeden vatan savunması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesiyle Irak sınırını denetledi. Buradan 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na geçen Akar, Pençe Kilit Harekatı’na katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sonuna kadar gideceğiz: Kar kış demeden vatan savunması
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesiyle birlikte.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak sınırına gitti. Akar beraberindeki komuta kademesiyle Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Harekatı’na katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı.

480 TERÖRİST ETKİSİZ

Teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları kaydetti: “Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3’ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Pençe Kilit Harekatı’nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin her damla kanının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz.”

Kar kış demeden vatan savunması

Mehmetçiğin 17 Nisan 2022’de başlattığı Pençe-Kilit Operasyonlarıyla Irak’ın kuzeyindeki teröristler temizlenmeye devam ediyor. Aradan geçen 7 aylık süreçte Mehmetçik, zorlu bir arazide ve zorlu hava şartlarında teröristlerin inlerine giriyor, bölgeyi terörden temizliyor. Kış aylarına girilmesiyle bölgedeki hava şartları da çetin hale geldi. Binlerce metrelik rakımda vatan ve millet aşkıyla görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide operasyonlarını icra ediyor. Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde hava durumu, gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı seyrediyor. Komandolar ve özel kuvvetler yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin azaldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bölgede kahramanca, korkusuzca görevlerini yerine getiriyor.


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