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Sosyal medya mahkemeden önce yargılıyor

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Yeni Şafak’a konuştu. Soruşturmanın büyük oranda tamamlandığı bilgisini veren Kaya, Polat’ların ‘Vergi Kanunu’na muhalefet’le suçlandıklarını anlattı.

Erdal Kılınç
04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 03:18 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Engin Polat.
Engin Polat.

Bu süreçte ciddi delil ve herhangi bir emareye ulaşılamadığını ifade eden Kaya, “Delillerin toplanıp şüphelilerin daha fazla tutuklu kalmaması için gizlilik kararının kaldırılmasını ve iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz” dedi.

Dijital ve teknolojik gelişmeler nedeniyle yargılamaların internet ve sosyal medya üzerinden yapıldığına dikkat çeken Kaya, “Maalesef ülkemizde soruşturmaların yürütülmesinde ortaya çıkan tantana nedeniyle, mahkemenin kararında tamamen ‘dağ fare doğurdu’ mantığıyla hareket ediliyor. Bu konuda artık daha hassas, daha dikkatli davranılmalı” diye konuştu.

Kaya, kamuoyunda “Şampiyonlar Ligi masası” fotoğrafıyla bilinen fenomenlere yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ise kendi davalarıyla ilişkili olmadığı bilgisini verdi.




#Polat Çifti
#Sosyal Medya
#Aktüel
#Mahkeme
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