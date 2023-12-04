Sosyal medya mahkemeden önce yargılıyor

Bu süreçte ciddi delil ve herhangi bir emareye ulaşılamadığını ifade eden Kaya, “Delillerin toplanıp şüphelilerin daha fazla tutuklu kalmaması için gizlilik kararının kaldırılmasını ve iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz” dedi.
Dijital ve teknolojik gelişmeler nedeniyle yargılamaların internet ve sosyal medya üzerinden yapıldığına dikkat çeken Kaya, “Maalesef ülkemizde soruşturmaların yürütülmesinde ortaya çıkan tantana nedeniyle, mahkemenin kararında tamamen ‘dağ fare doğurdu’ mantığıyla hareket ediliyor. Bu konuda artık daha hassas, daha dikkatli davranılmalı” diye konuştu.
Kaya, kamuoyunda “Şampiyonlar Ligi masası” fotoğrafıyla bilinen fenomenlere yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ise kendi davalarıyla ilişkili olmadığı bilgisini verdi.