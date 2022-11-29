Sosyal medyadaki fotoğraf ölümü oldu Kars'ta, bir kadının fotoğrafını çekip, sosyal medyadan 'Beni bul' notu ile paylaştığı iddia edilen Ozan Demir, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Abone Ol