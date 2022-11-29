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KARS

Sosyal medyadaki fotoğraf ölümü oldu

Kars'ta, bir kadının fotoğrafını çekip, sosyal medyadan 'Beni bul' notu ile paylaştığı iddia edilen Ozan Demir, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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Haber Merkezi DHA
Sosyal medyadaki fotoğraf ölümü oldu
Foto: Arşiv.

Kars'ta olay, Selim ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Ozan Demir, çektiği bir kadının fotoğrafını 'Beni bul' notu ile sosyal medya platformu Instagram'da paylaştı.

KADININ YAKINLARI FARK ETTİ

Paylaşımı fark eden kadının yakınları ile Ozan Demir arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Ozan Demir, kardeşi ve Ferdi K. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmak istenen yaralılardan Ozan Demir, yolda hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Demir'in cenazesi, otopsi sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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