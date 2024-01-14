Soykırım sevinci nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Jehezkel gözaltına alındı

Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı soykırım sevincine bir tepki de Çağlayan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çağlayan'dan geldi. Antalyaspor'un forma sponsoru olan Çağlayan Grup adına sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çağlayan, İsrail'in soykırımına destek veren sevince imza atan Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yetmeyeceğini, sözleşmesinin feshedilerek sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Aksi takdirde Antalyasporumuza ve grup firmamıza da başka bir kararın yakışmayacağını, gerekli yaptırımın uygulanmadığı takdirde çok sevdiğimiz Antalyaspor’un sponsorluğundan çekileceğimizi kulüp yönetimine ilettik. Zulme alkış tutana sessiz kalma da zulümdür." dedi. Ayrıca Dursun Çağlayan, yaptığı soykırım propagandasına 'Çağlayan Grup'u alet ettiğini belirterek Jehezkel hakkında dava açacaklarını da kaydetti.