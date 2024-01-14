Soykırım sevinci nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Jehezkel gözaltına alındı

Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında attığı golden sonra yaptığı soykırım sevinci ile terör devleti İsrail'in katliamlarını destekleyen Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında skandal bir olay yaşandı.
Antalyaspor futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra el bileğinde yazan, '7 Ekim 2023' ve Davut yıldızını göstererek terör devleti İsrail'in Gazze'de 100 gündür gerçekleştirdiği soykırım saldırılarına gönderme yaptı.
Skandal gol sevincine adli soruşturma başlatıldı
Jehezkel'in skandal soykırım sevincine tepkiler yağarken, Yargı da İsrailli futbolcu için harekete geçti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, skandal gol sevinci nedeniyle Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.
"Filistinli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz"
Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetlediğini ifade ederek, "Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
"Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in #Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.
100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."
Gözaltına alındı
Gol sevincindeki katliamı destekleyen davranışı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in gözaltına alındığı da bildirildi.
Sözleşmesi de fesih edilecek
Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.
İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.