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Soykırım sevinci nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Jehezkel gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soykırım sevinci ile terör devleti İsrail'in katliamlarını destekleyen futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu. İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetlediğini ifade eden Tunç, "Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Öte yandan soykırım sevincine imza atan ve hakkında soruşturma başlatılan Jehezkel'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Semih Bozkuş
23:34 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 00:53 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Tunç, Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Tunç, Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında attığı golden sonra yaptığı soykırım sevinci ile terör devleti İsrail'in katliamlarını destekleyen Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında skandal bir olay yaşandı.

Antalyaspor futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra el bileğinde yazan, '7 Ekim 2023' ve Davut yıldızını göstererek terör devleti İsrail'in Gazze'de 100 gündür gerçekleştirdiği soykırım saldırılarına gönderme yaptı.

Skandal gol sevincine adli soruşturma başlatıldı

Jehezkel'in skandal soykırım sevincine tepkiler yağarken, Yargı da İsrailli futbolcu için harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, skandal gol sevinci nedeniyle Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Filistinli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz"

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetlediğini ifade ederek, "Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in #Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."


Gözaltına alındı

Gol sevincindeki katliamı destekleyen davranışı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in gözaltına alındığı da bildirildi.

Sözleşmesi de fesih edilecek

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.

İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.

Çağlayan Grup'tan Antalyaspor'a Jehezkel çağrısı: Gereken yapılmazsa sponsorluktan çekiliriz
Çağlayan Grup'tan Antalyaspor'a Jehezkel çağrısı: Gereken yapılmazsa sponsorluktan çekiliriz

Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı soykırım sevincine bir tepki de Çağlayan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çağlayan'dan geldi. Antalyaspor'un forma sponsoru olan Çağlayan Grup adına sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çağlayan, İsrail'in soykırımına destek veren sevince imza atan Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yetmeyeceğini, sözleşmesinin feshedilerek sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Aksi takdirde Antalyasporumuza ve grup firmamıza da başka bir kararın yakışmayacağını, gerekli yaptırımın uygulanmadığı takdirde çok sevdiğimiz Antalyaspor’un sponsorluğundan çekileceğimizi kulüp yönetimine ilettik. Zulme alkış tutana sessiz kalma da zulümdür." dedi. Ayrıca Dursun Çağlayan, yaptığı soykırım propagandasına 'Çağlayan Grup'u alet ettiğini belirterek Jehezkel hakkında dava açacaklarını da kaydetti.


#Sagiv Jehezkel
#Gol Sevinci
#Soruşturma
#İsrail
#Soykırım
#Adalet Bakanı
#Yılmaz Tunç
12 saat önce
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