Sözde sosyal medya fenomeni 'Gaga Bulut' gözaltına alındı

24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda, kaçak kazılarla elde ettikleri tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine satarak "uluslararası tarihi eser kaçakçılığı" yapan 47 şüpheli yakalandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 6 bin 325 sikke, 997 obje, 5 dedektör, 2 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca 2020'de Hırvatistan'da ele geçirilen ve Türkiye'ye iade edilen 1057 adet Türkiye kökenli tarihi eserin de örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Operasyon anları anbean polis kamerasına yansıdı.