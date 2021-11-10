Gündem Sporcuyla imza noterde atılacak
ANKARA

Sporcuyla imza noterde atılacak

Hazırlığı yapılan spor yasasıyla kulüplerin el altından imzaladığı vergi kaçağına neden olan sözleşmelere son verilecek. Yasaya göre sporcu-kulüp, menajer-sporcu, menajer-kulüp arasındaki sözleşmelerin tamamı noter huzurunda imzalanacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Sporcuyla imza noterde atılacak
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Spor kulüplerini borç batağından çıkaracak, şeffaflık, hesap verilebilirlik getirecek 65 maddelik spor yasa teklifinde, menajerlik ve futbolcu sözleşmeleriyle ilgili de önemli düzenleme yer alması bekleniyor.

Spor dünyasında resmi sözleşmelerin yanı sıra el altından sözleşmelerin imzalandığı konusu hep tartışılıyordu. Buna yönelik olarak futbolcu-kulüp, menajer-futbolcu, menajer-kulüp arasında imzalanan sözleşmelerin noterde imzalanması düzenleniyor. Hazırlanacak yasa teklifiyle, noterlerin, Türkiye Futbol Federasyonu’na kayıtlı oyuncuların ve menajerlerin bilgilerinin yer aldığı sisteme erişimi sağlanacak. Sözleşmeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na da bildirilecek.

Spor yasası için son viraj
GÜNDEM
Spor yasası için son viraj

VERGİ KAÇIRMAYI BİTİRECEK

Yapılacak düzenlemeyle vergi kaçırmanın da önüne geçileceği ifade edilirken, AK Parti kaynakları, “Böylelikle sözleşmeler daha şeffaf bir şekilde yapılmış olacak” değerlendirmesini yapıyor. Bazı kulüplerin söz konusu düzenlemeye sıcak baktığı ancak bazılarının da sözleşmelerin noterde yapılmasının Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı olacağını öne sürerek karşı çıktığı belirtildi. AK Parti kaynakları ise düzenlemenin ilgili kanuna aykırı olmadığını kaydediyor.

KISA SÜREDE MECLİS GÜNDEMİNDE

Yasa çalışmaları kapsamında yapılan toplantılarda da gündeme gelen konuyla ilgili bazı kulüplerin, sözleşmelerin geç saatte yapıldığı ve noterlerin o saatte kapalı olacağını söylediği de öğrenildi. Öte yandan, yasa teklifi çalışmaları kapsamında dün de bir toplantı yapıldı. AK Parti’nin son şeklini verdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacağı teklifin kısa süre içerisinde TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor.

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SPOR
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