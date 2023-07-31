Su baskını ve taşkın tarihe karışacak

Kent merkezi ve kırsalda çeşitli projeleri hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) marifetiyle de yaşam kalitesini arttırmak için yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu hattı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı konularında hizmetlerini sürdüren KASKİ ekiplerince, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Veysel Caddesi’nde yürütülen yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmalarını inceledi.

OLASI TEHLİKELER ÖNLENMİŞ OLACAK

İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bu çalışma ile sel felaketi ve su baskını tehlikelerini önlemiş olduklarını kaydederek, “Altınoluk Mahallemizdeyiz. Zaman zaman şiddetli yağmur yağdığında kanal, yağmur suyuyla buluştuğu zaman taşımama riski oluşuyor. Biz bunu rahatlatmak amacıyla burada 500’lük yağmur suyu kanalını ayrıca yaparak sistemi rahatlatmış oluyoruz. İnşallah sel felaketi, su baskını gibi tehlikeleri de önlemiş oluyoruz” dedi.

ESNAFA HAYIRLI İŞLER ZİYARETİ

Büyükkılıç’a teknik gezi sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, KASKİ Genel Müdür Vekili Yavuz Çağan ve daire başkanları eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, Veysel Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları da ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

BÜYÜKKILIÇ’A SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜ

Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine yoğun bir şekilde devam eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yatırım ve hizmetleri ödüllerle taçlandırıyor. Başkan Büyükkılıç, yatırım ve hizmetlerin meyvesi olarak, birbirinden özel ve anlamlı ödüllere layık görülürken bu kez de Yerel Yönetimler Dergisi’nin 9’uncu Ödül Töreni’nde Sosyal Belediyecilik dalında ödüle layık görüldü. Kayseri İl Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri İl Turizm Müdürü İl Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, İl ve ilçe belediye başkanları katıldı. Dergi çalışanlarına teşekkürlerini ileten Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, ödülü Başkan Büyükkılıç adına teslim aldı.







