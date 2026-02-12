Yeni Şafak
Su birikintisine giren otomobil refüje uçtu

23:2812/02/2026, Perşembe
Kontrolden çıkan araç refüjdeki ağaçlara çarptı.
Nevşehir’de su birikintisine giren otomobil kontrolden çıkarak refüje savruldu ve iki ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de yolda biriken su birikintisine giren otomobil kontrolden çıkarak refüje düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Nevşehir Ürgüp karayolu, Kavak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki 50 AB 775 plakalı otomobil, bir anda yolda biriken su birikintisine girdi. Kontrolden çıkan araç, refüje düştükten sonra iki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



