Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
Otomobilin kaputunda yolcu taşıyan sürücüye ceza

Otomobilin kaputunda yolcu taşıyan sürücüye ceza

23:0911/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Sürücüye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı
Sürücüye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı

Nevşehir'de motor kaputunda yolcu taşıyan sürücü ile ilgili çalışma başlatıldı. İncelenen kameralar sonrası tespit edilen sürücü K.Ş.'ye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde otomobilinin kaput kısmına bir kişiyi bindirip yolculuk yaptıran K.Ş. isimli sürücüye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri abartı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği ve motor kaputunda yolcu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mustafapaşa Beldesinde belirtilen alanda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, söz konusu sürücünün K.Ş. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından sürücü K.Ş.'ye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.

Öte yandan, yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motor kaputunda yolcu bulunduğu sırada trafikte seyir ettiği görüldü.





#Sürücü
#Ceza
#Yolcu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet İmsakiye 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin iftar ve sahur vakitleri belli oldu! İşte il il Diyanet İmsakiye takvimi