Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Engelli sürücü şarampole düşen aracında mahsur kaldı

Engelli sürücü şarampole düşen aracında mahsur kaldı

21:428/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Şarampole düşen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Şarampole düşen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Aksaray’da belden aşağısı felç olan engelli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü. Araçta mahsur kalan sürücüye ilk olarak çevredekiler ve mahalle imamı yardım ederken, sürücü arkadaşlarının desteğiyle kurtarıldı.

Aksaray’da engelli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç şarampole düştü. Kaza sonrası araçta mahsur kalan sürücünün yardımına arkadaşları koştu.

Kaza, Laleli Mahallesi 85. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yıllar önce geçirdiği trafik kazasında belden aşağısı felç olan ve ayaklarını kaybeden Muhammet E. (32), 33 AUU 035 plakalı aracıyla gece yarısı yola çıktı. 85. Cadde üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç şarampole düştü. Ön kısmı şarampolde kalan aracı geri viteste çıkarmaya çalışan engelli sürücü, aracı düştüğü yerden çıkaramadı. Aracı şarampolde, kendisi de araçta mahsur kalan sürücünün yardımına ilk etapta kazayı gören mahalle camisinin imamı koştu. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine sürücünün arkadaşları geldi. Arkadaşları, ilk olarak aracın arka koltuğunda bulunan tekerlekli sandalyeyi çıkardı. Güçlükle araçtan çıkarılan sürücü tekerlekli sandalyeye otururken, çekici vasıtasıyla da araç kurtarıldı. Bu sırada Muhammet E. yeniden aracına binmek istedi ancak arkadaşları izin vermedi. Engelli sürücü arkadaşları tarafından evine götürülürken, aracı da bir diğer arkadaşı tarafından evine götürüldü.



#Aksaray
#Engelli
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? 2026 TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama sayfası